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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 8:51

На Ставрополье директора предприятия поймали на взятке за пьяного сотрудника

Взявшие взятку полицейские уже предстали перед судом
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Предгорном районе возбудили уголовное дело против 37-летнего директора предприятия. Его поймали на даче взятки, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Утром 25 июня 2021 года инспекторы, патрулируя зону около международного аэропорта в Минводах, заметили подозрительного водителя "ЗИЛ". Выяснилось, что он был пьяным. Административная ответственность грозила не только пойманному, но и предприятию, на которое зарегистрирован грузовик. Чтобы избежать проблем, директор дал полицейским взятку в 60 тысяч рублей. Теперь взяткодателю грозит еще и уголовная ответственность.

- Возбуждение данного уголовного дела стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД, - отмечает СУ СКР по Ставрополью.

Уголовное дело в отношении полицейских уже передано в суд.