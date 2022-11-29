На Ставрополье директора предприятия поймали на взятке за пьяного сотрудника

В Предгорном районе возбудили уголовное дело против 37-летнего директора предприятия. Его поймали на даче взятки, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Утром 25 июня 2021 года инспекторы, патрулируя зону около международного аэропорта в Минводах, заметили подозрительного водителя "ЗИЛ". Выяснилось, что он был пьяным. Административная ответственность грозила не только пойманному, но и предприятию, на которое зарегистрирован грузовик. Чтобы избежать проблем, директор дал полицейским взятку в 60 тысяч рублей. Теперь взяткодателю грозит еще и уголовная ответственность.

- Возбуждение данного уголовного дела стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД, - отмечает СУ СКР по Ставрополью.

Уголовное дело в отношении полицейских уже передано в суд.