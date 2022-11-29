Ставропольские спасатели сняли обручальное кольцо с пальца 50-летней женщины

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье к спасателям обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что не может самостоятельно снять обручальное кольцо с пальца. Из-за отека ювелирное украшение приносило пострадавшей боль. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

— Спасатели осмотрели палец пострадавшей, который уже сильно распух и посинел. Снять украшение, не повредив его, было невозможно, – пишет ведомство.

Пришлось воспользоваться слесарным инструментом и перекусить украшение. На проведение процедуры ушло 10 минут, медицинская помощь пострадавшей не понадобилась. Кольцо вряд ли удастся восстановить без переплавки.

А вот четырем пострадавшим в аварии, после которой загорелся автомобиль, пришлось обратиться к врачам за лечением. У трех пассажиров тяжелые переломы и травмы, а 44-летний водитель, житель Кисловодска, отделался только ушибами.