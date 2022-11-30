На Ставрополье 38-летний мужчина убил соседку и совершил серию краж

В Кировском округе Ставрополья 7 марта 2022 года 38-летний мужчина находился в гостях у 68-летней соседки. Гость не желал покидать дом, из-за чего произошел конфликт, в ходе которого мужчина стал избивать женщину, а после задушил ее ремнем.

После совершения преступления мужчина взял из кошелька жертвы деньги, взял мобильный телефон и цепочку, а после отправился к себе домой. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, поняли, что к убийству причастен сосед. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

— В ходе следствия мужчина сознался и в других кражах, совершенных им ранее на территории Кировского городского округа, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Также осужденный сообщил о краже, совершенной им в феврале 2018 года. Он, будучи пьяным, вскрыл чужой гараж на территории частного дома и вынес из него канистру с 10 литрами бензина.

Во время другой кражи мужчина проник в хозпостройку и летнюю кухню. Там не оказалось ничего, что мужчина бы мог беспрепятственно вынести, поэтому преступления остались незавершенными.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Осужденный признан виновным в убийстве и серии краж.