В Ставрополе 74-летнему мужчине провели сложную операцию на сердце

К врачам с жалобой на тяжелую одышку обратился 74-летний мужчина. Его направили на обследование в краевую больницу, где выяснилась причина – у пациента стеноз аортального клапана, из-за чего развивалась сердечная недостаточность.

Медики решили провести операцию Озаки. Ее сложность состоит в том, что новый аортальный клапан создается из тканей пациента. Из-за этого отпадает необходимость в использовании искусственного клапана. Врачи вырезают часть ткани, окружающей сердца, чтобы провести процедуру.

— Операция Озаки выполняется в единичных кардиохирургических центрах России. Процедура была разработана в 2007 году и носит имя разработчика – профессора из Японии Шигеюки Озаки, – пишет пресс-служба минздрава Ставропольского края.

Операцию провели за четыре часа, а еще через пять часов пациент пришел в сознание. Через двое суток мужчину перевели из реанимации в в кардиохирургическое отделение. Пациента выписали из больницы через неделю, когда он пошел на поправку.