Престижность работы в банке Уралсиб официально подтверждена на уровне А.hr

Фото: банк Уралсиб

Аналитики центра «БизнесДром» 24 ноября этого года подвели итоги исследований, опубликовав рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб. Присвоение высокого уровня А.hr было обусловлено многими факторами. Помимо организации максимального комфорта на рабочих местах, это, в первую очередь, забота о постоянном профессиональном росте сотрудников, разработка специализированных программ, возможность обучения за счет компании.

Постоянное повышение квалификации - один из главных принципов кадровой политики Уралсиб. За истекший год в образовательных программах приняли участие 85 процентов сотрудников. На каждого работника в соответствии с его компетенциями составляется план развития. А для тех, кто готовится к первому шагу на пути к трудоустройству, есть специальный образовательный «студенческий» модуль на базе онлайн-университета.

Подниматься по карьерной лестнице сотрудникам банка легко, достаточно желания. В помощь руководителям – специальный проект «Школа управления», новичкам рекомендуется адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб» плюс многочисленные занятия по продуктам и развитию навыков.

Хорошим стимулом для роста и укоренения в компании служат также весьма достойный корпоративный пакет, система премирования и различные бонусы. Последние могут включать в себя оплату связи, транспорта, занятий спортом. Новоиспеченные отцы получают оплачиваемый отпуск.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»