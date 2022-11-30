Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Завтра, 1 декабря, в Ставрополе откроется ледовая арена «В сердце города» на площади Ленина и примет первых посетителей. Ранее в пресс-службе администрации краевой столицы сообщали о подготовке катка к открытию, однако точная дата не называлась.

Площадь катка составляет 1500 квадратных метров, на территории есть комфортная зона ожидания и кофейня. Посетители смогут прийти на ледовую арену с 10:00 до 23:00. Детям до 14 лет вход бесплатный, а дети до 7 лет смогут покататься только со взрослыми. Также анонсировали мероприятия.

— Первое мероприятие посвятили Дню добровольца, который ежегодно в России отмечается 5 декабря. В этот день с 18:00 до 19:00 на ледовом катке состоится городское молодежное мероприятие «ЯВолонтер», – пишет ведомство.

Участниками эстафет, свободному катанию по льду и конкурсов станут 120 представителей добровольческих отрядов Ставрополя – они пойдут на каток бесплатно.

— Контактное лицо: Кирилл Данилов, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив «Трамплин» 8-988-751-99-57, – ведомство оставляет контакты для записи.