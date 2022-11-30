Каждый десятый ставропольский сотрудник работает неофициально

Согласно опросу семи тысяч работающих россиян, каждый десятый ставропольский сотрудник не оформляет налоговый вычет из-за неофициальной работы. При этом на Ставрополье только 39% сотрудников оформляют вычет (по России этот показатель составляет 38%).

Остальные 61% ставропольцев не оформляют налоговый вычет по разным причинам: 50% рассказали, что не имеют подходящих статей расходов, а 11% признались, что рады оформиться, только вот работают они неофициально.

Чаще всего жители Ставрополья выбирают имущественный налоговый вычет – 27% опрошенных выбрали этот вариант ответа. Еще 11% предпочитают вычет за обучение, а 7% выбирают вычеты по расходам за лечение и покупку медикаментов. Также 7% оформляют другие вычеты.

— Чаще всего не могут получить налоговый вычет из-за неофициального дохода представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (23%), «Автомобильный бизнес» (22%), а также «Искусство, развлечения, массмедиа» (20%), «Продажи» (19%) и «Рабочий персонал» (17%), – пишет пресс-служба hh.ru.