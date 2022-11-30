В аварии с пятью автомобилями на трассе Кабардино-Балкарии погиб человек

На 9 километре трассы ФАД Р-217 в обход города Нальчика Кабардино-Балкарской республики произошла авария с пятью автомобилями, в которой погиб один человек и еще один пострадал. Пострадавшего отвезли в клиническую больницу города Нальчика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

— Среди пострадавших детей нет. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве четырех человек и одна единица техники, – пишет ведомство.

На данный момент устанавливаются причины обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники ОМВД России по Чегемскому району. Пока что участок трассы, где произошла авария, заблокирован лежащими машинами. Автоинспекторы и спасатели рекомендуют быть аккуратными на дороге. В ближайшее время путь для машин освободят.