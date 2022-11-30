Житель Дагестана украл кладбищенские ограждения на 70 тысяч рублей

В городе Дербенте в Дагестане к сотрудникам полиции обратился 67-летний местный житель, который сообщил, что примерно с 25 по 27 ноября неизвестный украл 40 метров металлических кладбищенских ограждений стоимостью в 70 тысяч рублей.

Правоохранители узнали, что к преступлению причастен 23-летний ранее судимый местный житель. Его задержали и доставили в отделение полиции, где мужчина во всем сознался и объяснил, как он совершал преступление.

— Он рассказал, что разобрал надгробные литые ограждения, вызвал такси, и, сделав два рейса, сдал их в пункт приема металла, выручив за это 6 тысяч рублей, – пишет пресс-служба МВД Дагестана. Деньги мужчина потратил на себя.

Украденное изъято, ограждения вернули владельцу. В отношение злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту кражи. После расследования материалы передадут в суд, где решится судьба мужчины.