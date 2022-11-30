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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:36

Ставрополье купит лекарства для онкобольных на 420 млн рублей

В крае создадут трехмесячный запас медикаментов
Данил Юрков

Комитет по государственным закупкам Ставрополья проводит торги на обеспечение медицинских учреждений лекарствами для онкобольных, чтобы создать в крае их запас на три месяца.

Общая сумма контракта составит 420 млн рублей, в него входят лекарства для лечения рака молочной железы, хронического миелолейкоза, рака предстательной железы, меланомы и других заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

— Несмотря на санкции и повышение стоимости на многие товары и услуги, лекарственные средства для медучреждений края закупались бесперебойно за счет бюджетов разных уровней, – пишет ведомство.

Тем временем на развитие сельского хозяйства Ставрополья выделят 5,2 млрд рублей. В бюджете края уже отложены деньга на агропромышленный комплекс, а также появится поддержка при покупке крупного рогатого скота.