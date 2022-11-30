С 1 декабря по 2023 год на Ставрополье вырастут тарифы на коммунальные услуги

На Ставрополье с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года будут действовать повышенные тарифы на коммунальные услуги. Первые платежки с повышенной на 8,5% суммой граждане получат в январе. Об этом сообщили на сайте правовой информации Ставропольского края.

Например, увеличится стоимость электроэнергии. Так, в январе жители городов будут платить 5,71 рубля за один киловатт-час, а жители сел – 4 рубля за киловатт-час.

При этом раньше жители городов платили примерно 5,06 – 5,25 рублей, а сел – 3,54 и 3,68 рублей. Цены указаны с учетом НДС.

Изменение тарифов основано на инфляции в 14%, хотя ожидалось, что цены поднимутся всего на 4%. Теперь принято решение о повышении цен на услуги ЖКХ. О возможности повышения цен сообщалось ранее.

Также сообщали о категориях граждан, которые могут получить льготы по тарифам на коммунальные услуги. Субсидии выдаются незащищенной категории граждан.