В ближайшие сутки на Ставрополье ожидается ветер с туманом и гололед

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

На Ставрополье в ближайшие сутки – с 18:00 31 ноября по 18:00 1 декабря – ожидаются неблагоприятные погодные условия: гололед, туман и ветер 15-20 м/с. Пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю информирует об опасностях такой погоды.

— Существует вероятность возникновения происшествий не выше локального уровня, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, ЛЭП, слабо закрепленных конструкций и деревьев, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, – пишет ведомство.

Жителям и гостям Ставрополья рекомендуют быть осторожными при переходе дороги и на перекрестках, осторожно ходить под линиями электропередач и смотреть на их целостность, избегать нахождения вблизи деревьев и старых домов.

Водителям следует внимательно следить за дорогой, не выезжать на летней резине, убрать транспорт от деревьев и старых зданий и быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.

Также людям советуют запастись свечками и фонариками на случай отключения света. В случае происшествия можно обратиться по телефону доверия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю: +7 (800) 707-95-66.