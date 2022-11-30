В Ставрополе из-за сильного ветра на женщину в парке Победы упало дерево

Фото: соцсети

В ставропольском парке Победы сегодня, 30 ноября, из-за сильного ветра на проходящую женщину упало дерево. В социальных сетях людям советуют не гулять на улице по такой погоде. О состоянии здоровья пострадавшей неизвестно.

— В парке Победы в лесу в женщину прилетело дерево, не рекомендую гулять по такой погоде, – пишут в социальных сетях, посвященных городу Ставрополю.

Опасаться действительно есть чего: в МЧС рассказали об опасности погоды, которая будет на Ставрополье с 18:00 30 ноября по 18:00 1 декабря. Людям следует быть осторожными на улице из-за опасности происшествий природного характера.

Также на Ставрополье ожидается туман, гололед и ветер 15-20 м/с. Могут возникнуть повреждения линий связи, ЛЭП, слабо закрепленных конструкций и деревьев.