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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:16

В Пригородном районе Северной Осетии открыли два новых детских сада

Источник:kp.ru
Фото: https://t.me/sergeymeniaylo

Фото: https://t.me/sergeymeniaylo

В Пригородном районе Северной Осетии открыли два новых детских сада – в селениях Чермен и Новое. В Новом до сих пор дошкольного учреждения не было, так что его появления давно ждали. Оба объекта построили по нацпроекту «Демография».

Это современные и комфортные детсады, рассчитанные на 120 малышей каждый. Каждое учреждение оснащено необходимой техникой и инвентарем для игровых комнат, залов для занятий музыкой и физкультурой. На территории построили яркие и удобные игровые площадки с беседками, песочницами и качелями.

- Уверен, что ребятам и их родителям всё понравится! - отметил глава республики Сергей Меняйло.

За последние годы в Северной Осетии удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады. Только во Владикавказе в этом году было выдано 4 тысячи направлений.

- Стараемся создавать комфортные условия как для ребят, так и для воспитателей. До конца года планируем сдать два детских сада во Владикавказе и еще один в Кизляре, - добавил глава Северной Осетии.