Школьница родила от совершеннолетнего родного брата

Школьница родила ребенка от родного брата Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 15-летняя девочка родила ребенка от старшего брата, с которым они, как сообщает с подробностями «КП-Ростов-на-Дону», часто оставались дома одни. Девочка скрывала положение, однако на школьном медосмотре страшная тайна вскрылась.

После начала учебного года родителей срочно вызвали в школу – оказывается, их несовершеннолетняя дочь беременна. Причем срок у девочки был такой, что прервать беременность было нельзя.

Имя отца школьница раскрывать не хотела – только молчала и плакала. После девочка на детской консультации призналась, что забеременела от старшего брата, который старше ее на несколько лет. Девочка вступила в интимную связь добровольно.

После рождения ребенка врачи были вынуждены обратиться к правоохранителям. На брата завели уголовное дело за «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Он полностью признал свою вину.

Тем не менее суд приговорил парня к условному лишению свободы сроком в один год. Сейчас сестра и брат живут отдельно.