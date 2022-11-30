В Ставрополе возвели жилой дом с помощью 3D- принтера

Первый жилой дом построили в России при помощи 3D-принтера. Одноэтажное здание на открытом пространстве возвели конструкторы завода строительного оборудования совместно со студентами инженерного факультета Северо-Кавказского федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

Отмечается, что при помощи 3D-принтера можно возводить различные здания за короткий промежуток времени. Материалом служит модифицированный мелкозернистый бетон.

Плюсы данной технологии - скорость, более низкая стоимость квадратного метра, отсутствие строительного мусора. В пресс-службе вуза отмечают, что дом площадью квадратных метров можно построить за 36 часов.

Сейчас команда разработчиков готовится напечатать на 3D-принтере двухэтажное здание.

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