СКФУ запустил научно-технологические проекты с крупнейшими университетами Сирии

Учебные заведения договорились о партнерстве по ряду направлений. Фото: ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет будет сотрудничать с крупнейшими университетами Сирии, сообщили в пресс-службе университета.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов накануне открытия Первого российско-сирийского молодежного форума встретился с делегациями университетов из Сирии.

На встрече с президентом университета Аль-Баас было подписано соглашение о сотрудничестве с СКФУ. Учебные заведения договорились о партнерстве по таким направлениям, как нефтегазовое дело, строительство, пищевая и текстильная инженерия.

Также состоялись встречи с руководством университета Аль-Хаваш и Дамасского университета. СКФУ будет сотрудничать с университетом Аль-Хаваш в области медицины, биохимии и биологии, а также косметологии. С делегацией Дамасского университета на рабочей встрече обсудили развитие международных контактов между молодежью России и Сирии. СКФУ будет развивать с ним сотрудничество по нескольким направлениям: русский и арабский языки, физика и математика