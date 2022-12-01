В Ставрополе заработала почта Деда Мороза

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

На проспекте Октябрьской революции, 10/12, в главпочтамте, в Ставрополе поставили новый ящик, который принимает пожелания к Деду Морозу. Отправить письмо можно вплоть до 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— На табличке рядом – адрес главного новогоднего волшебника. Чтобы послание попало к точно к чародею, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», – пишет ведомство.

Специалисты заверяют, что если юный отправитель оставит письмо в обычный ящик, а не специальный, или неправильно укажет адрес, послание все равно дойдет Деду Морозу – нужно только указать, что сообщение ему. Сотрудники почты будут сортировать письма ежедневно.

Также отправить письмо можно и коллегам Деда Мороза из Урала, Ямала, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. Послания будут ждать и в Карелии, Татарстане и Улан-Удэ.