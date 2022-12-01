За 2022 год на Ставрополье восстановили права 500 обманутых дольщиков

На Ставрополье за 2022 год восстановили права 500 обманутых дольщиков, которые не могли получить жилплощадь. Из них 215 в Пятигорске, Ставрополе и Ессентуках смогли получить квартиры, а еще 285 получили выплаты из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.

— В Ставропольском крае в этом году проведена большая работа по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства. Свои квартиры или денежные выплаты получили почти 500 человек, – пишет ведомство.

При этом из федерального бюджета выплаты получили 197 дольщиков, а 79 – из регионального. В Пятигорске завершили строительство двух многоквартирных домов, в которые расселили граждан, а в Ставрополе сдали один дом на 93 квартиры. В Ессентуках 16 человек получили свои жилые помещения после строительства дома.

Работа по восстановлению прав продолжается. В Ессентуках пока что не решен вопрос с одной строительной компанией. Выплаты гражданам планируется выдать уже в 2023 году.