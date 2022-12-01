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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 8:43

При повороте через сплошную мужчина спровоцировал аварию на Ставрополье

Один из участников происшествия получил травму головы
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Ипатово на Ставрополье 30 ноября примерно в 14:30 иномарка, проезжая по улице Ленина, решила повернуть через сплошную линию разметки. Маневр в нарушение правил оказался неожиданностью для водителя ВАЗ-211440.

В результате произошла авария с отечественным автомобилем. В происшествии пострадал водитель ВАЗ, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— Травму головы получил 36-летний водитель ВАЗ, житель округа, – пишет ведомство.

За рулем иномарки сидел 70-летний местный житель, который за два года не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии мужчина был трезвый.

О том, что грозит пенсионеру, ведомство не сообщает. По факту аварии проводится проверка с целью выяснить все причины и обстоятельства происшествия, а после дать оценку действиям водителей.