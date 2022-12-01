На городских кладбищах Ставрополя поставили контрольно-пропускные пункты

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе ограничили въезд на территорию городских кладбищ. Теперь для въезда на территорию на контрольно-пропускном пункте надо показать пропуск. Решение о внедрении такой системы пришло после скопления в некрополях свалок: такие находили в Ставрополе, Светлограде и в селе Бурлацком.

— Теперь проехать на территорию общественных муниципальных кладбищ для установки памятников или осуществления благоустройства территорий около захоронений можно будет только по специальному пропуску, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Чтобы получить такой пропуск, надо обратиться в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя как минимум за три дня до начала работ. После получения соответствующего документа можно въехать на территорию кладбища.

Уточним, новые правила не распространяются на тех, кто хочет посетить могилы родственников, а также на проведение похоронных процессий.