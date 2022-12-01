Взнос на капитальный ремонт в Ставропольском крае 2023 года не изменится

На Ставрополье в 2023 году не изменится размер взноса на капитальный ремонт. Взносы на капремонт могут регулироваться на региональном уровне, именно поэтому в крае решили не менять сумму. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Рябикин.

— Взнос на капремонт – это тот вид платежей, который мы можем регулировать на уровне края в отличие от тарифов на большинство коммунальных услуг, которые в значительной степени зависят от параметров, заданных федеральным центром, – рассказал министр.

Стоимость капремонта дома без лифта составит 8,63 рубля, а в домах с лифтом – 9,63 рубля. Такие цены удерживаются с 2019 года.

При этом стоимость услуг ЖКХ на Ставрополье вырастет на 8,5% из-за инфляции в 14%, хотя ожидаемый рост цен составлял всего 4%. Первые платежки с повышенной суммой граждане получат в январе.