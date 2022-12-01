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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 9:56

После ремонта многоэтажки в Ставрополе по стене пошла трещина

Жильцы пожаловались на качество проделанных работ
Данил Юрков
Фото: госжилинспекция Ставропольского края

Фото: госжилинспекция Ставропольского края

В Ставрополе после ремонта многоэтажки по фасаду здания пошла трещина. Жильцы пожаловались в краевую госжилинспекцию о качестве проделанных работ. Специалисты стали рассматривать жалобу и готовить проверку.

Гарантийный срок, как сообщает пресс-служба ведомства, еще не истек, однако спустя два года после ремонта пошла трещина. К дому приехали специалисты, которые убедились в состоянии фасада здания.

— Инспектор пришел к выводу, что региональным оператором не были соблюдены требования к обеспечению качества выполненных работ по капитальному ремонту, – пишет ведомство.

Подрядчику было выдано предписание об устранении нарушения, ремонт выполнили раньше максимально установленного срока. На данный момент трещина закрыта, все работы завершены, больше проблем со зданием нет.