Два пятигорских сотрудника полиции требовали взятку у двух мужчин

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Ночью 15 марта 2022 года сотрудники полиции патрулировали участок и остановили двух мужчин по подозрению в приобретении наркотиков в виде закладок. Правоохранители, считает следствие, потребовали от подозрительных людей взятку в размере 100 тысяч рублей за то, чтобы не проверять их на состояние опьянения и не привлекать к административной ответственности.

Испугавшись последствий, мужчины передали правоохранителям деньги, которые сотрудники потратили на свое усмотрение. О преступлении узнали, в отношении сотрудников ОБ ППСП ОМВД России по городу Пятигорску возбудили уголовное дело.

— По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный комментарий по поводу задержания дали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сообщив, что была проведена служебная проверка.

— В случае подтверждения вины сотрудников, они будет уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, – пишет ведомство.