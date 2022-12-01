В Ставрополе прокуратура нашла нарушения в виде неоформленных гаражей

Прокуратура Ставропольского края обнаружила в интернете материал, в котором сообщается, что регион недополучает 1 млрд рублей из-за неоформленных гаражей. Ведомство начало проверку с целью узнать, так ли это на самом деле.

— В ходе надзорных мероприятий выявлены факты неполноты принятия администрацией города мер, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, не поставленные на соответствующий учет, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ведомстве установили, что в нарушение требования закона Ставрополья акты обследования территорий гаражей и земельных участков отсутствуют. Граждане не получают уведомления с предложением обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом Ставрополя, чтобы оформить землю.

После этого прокурор города Ставрополя внес представление с требованием устранить нарушения. На данный момент документ находится на рассмотрении.