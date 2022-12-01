На Ставрополье создадут центр по выращиванию отечественных семян за 5 млрд рублей

В Ставропольском крае планируют создать центр по выращиванию семян отечественной селекции, на эти цели будет выделено порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Ставрополья.

— В течение ближайших трех лет мы должны создать центр, который поможет обеспечить край и российский АПК в целом отечественными семенами кукурузы, подсолнечника, свеклы, посадочным материалом других культур, – пишет ведомство.

Проект называют крупным, для его реализации планируется привлечь многих специалистов, начиная от вузов и научных институтов до сельскохозяйственных предприятий. Как говорят в ведомстве, нужен четкий план действий, чтобы создать центр.

Для центра закупят необходимое оборудование, чтобы создать лаборатории клеточных и геномных технологий. Также приборы будут ускорять темпы селекции.