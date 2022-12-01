В Ставрополе на улице Мира произошла авария с пассажирским автобусом и «Газелью»

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Мира в Ставрополе произошла авария с пассажирским автобусом ПАЗ и «Газелью». Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Пострадавших людей в происшествии нет.

— Произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и ГАЗели. Предварительная причина автоаварии – несоблюдение дистанции, – пишет ведомство.

Проводится проверка с целью установить все причины и обстоятельства произошедшего. О виновнике аварии не сообщается, сотрудники автоинспекции осматривают место происшествия. Пока что часть дороги перекрывает врезавшийся транспорт.

В другой аварии на Ставрополье, спровоцированной 70-летним мужчиной, который пытался повернуть через сплошную линию разметки, травму головы получил один человек. Провокатор за два года не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии мужчина был трезвый.