На центральной площади Пятигорска с 17 декабря заработает новогодний парк

С 17 декабря в Пятигорске на центральной площади начнет работу новогодний парк. Для праздничного настроения там установили 24-метровую елку, также завершается монтаж световой иллюминации. Об этом сообщил глава города в своих официальных соцсетях.

— А на центральной площади города развернется новогодний городок. Будут установлены фотозоны, ярмарка новогодних сувениров и угощений, детские аттракционы, – пишет глава Пятигорска.

Посетителей с 18:00 по будням и с 17:00 по выходным будут ждать в ведомстве Деда Мороза. Также в микрорайонах установят новогодние елки и проведут программы для детей.

Игрушки и елка – прошлогодние, так как на Ставрополье решили отказаться от новогодней атрибутики. Деньги, отложенные на украшения и елки, пойдут на помощь мобилизованным. Тем не менее жители и гости края смогут насладиться праздником.