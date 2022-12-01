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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 13:11

В Изобильненском округе Ставрополья боковой ветер переворачивает грузовики

Водителям грузовых автомобилей рекомендуют воздержаться от поездки
Данил Юрков

В Изобильненском округе Ставропольского края сильный боковой ветер переворачивает грузовики с высокой парусностью. Об уже произошедшей аварии из-за непогоды сообщают в пресс-службе госавтоинспекции региона.

— Только что с дороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» пришлось поднимать грузовой автомобиль, – пишет ведомство. О состоянии транспорта и водителя не сообщается.

Для того, чтобы уменьшить воздействие ветра, экипажи сопровождают двигающиеся парами грузовики. Водителям грузовых автомобилей ведомство рекомендует воздержаться от поездок в непогоду и дождаться более благоприятных условий.

Тем временем на улице Мира в Ставрополе выясняют причину, по которой пассажирский автобус столкнулся с «Газелью». Пострадавших в аварии нет. Предварительная причина происшествия – несоблюдение дистанции.