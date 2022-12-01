Тарифы на коммунальные услуги Ставрополья увеличились на 8,5-8,6%

На Ставрополье подорожают тарифы на коммунальные услуги, рост составит 8,5-8,6%. Об этом сообщил первый зампредседателя региональной тарифной комиссии Сергей Губский. Ранее сообщалось о повышении тарифов с 1 декабря.

Тариф на электричество вырос на 8,74%, то есть на 5,71 рублей для городского населения и на 4 рубля для сельского. Суммарно по каждому тарифу, связанному с электроэнергией, рост составит 32,44 рубля.

Газ на Ставрополье станет дороже на 8,43% – до 8,15 рублей для работы газовой плиты и до 8,08 рублей для отопления помещений. За подачу газа граждане будут платить больше на 55 копеек.

— По водоснабжению и теплоснабжению тарифы устанавливаются индивидуально для каждой организации. В сфере водоснабжения у нас их 68, в теплоснабжении – 58, – сообщил первый зампредседателя.

На данный момент пересмотр тарифов планируется пересмотреть только в середине 2024 года, то есть повышенные цены на коммунальные услуги на Ставрополье могут остаться с жителями на полтора года.