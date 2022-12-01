В Ставрополе расследуют уголовное дело 16-летнего наркокурьера

В Ставрополе расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего школьника, которого подозревают в преступлении – покушении на сбыт наркотических средств. За это парню грозит срок.

По данным следствия, в ноябре 2022 года подросток хранил у себя дома девять граммов наркотиков с целью сбыть вещества. Только сотрудники полиции оказались быстрее действий парня по совершению преступления.

— Преступные действия подростка не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку наркотическое средство у него было изъято в ходе обыска сотрудниками полиции, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На данный момент парень находится под домашним арестом. По уголовному делу собираются доказательства, после материалы направят в суд, где решится судьба юного наркокурьера.