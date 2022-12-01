Водитель автокрана сбил юного пешехода на Ставрополье

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 1 декабря, в 16:30 на регулируемом пешеходном переходе на улице Калинина в Георгиевске.

- По предварительным данным, водитель автокрана не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по "зебре" на разрешающий сигнал светофора, - сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

14-летний подросток получил тяжелую травму головы, за его жизнь борются врачи.

Известно, что за рулем автокрана находился 37-летний житель Георгиевского округа. В момент ДТП мужчина был трезв.

На месте аварии работают сотрудники ГО.