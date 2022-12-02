За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 45 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки с 1 на 2 декабря от коронавируса выздоровели 32 человека, при этом заболели 45 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 17 пациентам, детей среди них нет. Врачи не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписано 32 человека. Уровень заболеваемости продолжает оставаться на низких отметках. Новых летальных случаев нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Тем временем вакцинация против коронавируса продолжается: первый компонент вакцины получили 1508 человек, а полный курс иммунизации прошли 870 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медучреждениях.

Также напомним, что на Ставрополье пришел грипп, выявлен даже свиной. Пока что фоновая заболеваемость гриппом ниже эпидпорога на 14,6%.