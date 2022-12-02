Из-за сильного ветра на Ставрополье 8 тысяч человек остались без света

Скорость ветра достигает 15-20 м/с, непогода уже оставила без света 8 тысяч абонентов из 13 населенных пунктов. Как сообщают в пресс-службе регионального министерства энергетики, промышленности и связи, для устранения аварий задействованы 37 оперативно-ремонтных бригад и 29 единиц спецтехники.

— Мы продолжаем держать ситуацию на контроле. В настоящее время еще есть заявки от абонентов, которые отрабатываются, но ситуация оперативно меняется. Ведется отработка единичных заявок, – пишут в ведомстве.

Работы по восстановлению продолжаются постоянно, чтобы жители региона могли вновь воспользоваться электроэнергией. Последствия аварий устраняют по мере появления проблем.

Ранее сообщалось, что боковой ветер на Ставрополье переворачивает грузовики. Автоинспекторы помогают водителям, однако рекомендуют воздержаться от поездок, пока непогода не стихнет.