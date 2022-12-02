Три зимние продуктовые ярмарки выходного дня откроются в Ставрополе

В Ставрополе в выходные, 3 и 4 декабря, откроют три торговые точки ярмарки выходного дня. Ставропольские производители порадуют покупателей низкими ценами и качеством. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— На этих выходных традиционные ярмарочные площадки развернутся сразу в трех точках. В субботу, 3 декабря, торговые ряды будут работать на улице Васильева, 35/1 и улице Ленина, 74/17. А в воскресенье, 4 декабря, – на улице Серова, 466, – пишет ведомство.

На прилавках ярмарки будут свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочка, мясо и деликатесы, а также другие товары по доступным ценам. Все желающие могут прийти к торговым точкам, указанным выше, днем и купить все необходимое.

Ярмарки проходят еженедельно с целью дать возможность покупателям приобрести качественные продукты ставропольских производителей по доступной цене, а продавцы получают свою выгоду.