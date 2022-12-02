На Ставрополье пассажирская «Газель» попала в аварию с КАМАЗом

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Благодарненском округе Ставрополья сегодня, 2 декабря, примерно в 6:30 пассажирская «Газель», по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в едущий впереди КАМАЗ.

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, больницу с травмами доставлены водитель и пассажир «Газели». Маршруткой управлял 54-летний житель Арзгирского округа. В транспорте было четыре пассажира, троих доставили попутным транспортом по месту назначения.

После происшествия прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдения правил дорожного движения и законодательства о перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения.

— По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура берет на контроль ход проведения процессуальной проверки по данному факту, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.