Фото: сайт гидрометцентра Ставропольского края

На Ставрополье в первые зимние выходные 3 и 4 декабря пойдет первый снег, ожидаются морозные дни – температура воздуха упадет до -2 градусов. При этом по региону снег ожидается местами уже сегодня, 2 декабря. Об этом сообщает краевой гидрометцентр.

Завтра, в субботу, 3 декабря, на Ставрополье температура упадет до -5 градусов ночью, а днем поднимется до +2, хотя утром ожидается -3. В краевой столице, по свежей информации синоптиков, снега не ожидается, однако все может измениться. В регионе местами пройдет мокрый снег и дождь. Ветер не стихнет и будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 6-11 м/с с порывами 15-20 м/с. В Ставрополе скорость ветра ожидается в 17-20 м/с.

В воскресенье, 4 декабря, будут первые морозные дни: температура в регионе не поднимется выше -1 градуса. Местами по Ставрополью пройдет снег, в краевой столице на данный момент осадков не ожидается. Ночная температура по региону составит от -3 до -8 градусов, днем – от -1 до -6 градусов. Ветер будет аналогичен предшествующему дню.