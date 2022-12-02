Студентка СтГАУ разработала проект по сбору урожая с деревьев вибрацией

Фото: СтГАУ

Студентка Ставропольского аграрного университета Линара Мазинова прошла на II Российский научный конкурс фонда Андрея Мельниченко. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Линара Мазинова победила на региональном этапе конкурса, представив проект "Разработка устройства для сбора плодов и ягод на основе линейного электродвигателя". Над этим изобретением она трудилась два года. Устройство помогает собирать урожай с деревьев без вреда растениям. Как объясняет Линара, по веткам идет вибрация, благодаря которой плоды отделяются. Аналогичные устройства выпускают зарубежные компании, но они продаются по огромным ценам. Масштабное производство таких отечественных механизмов можно осуществлять по более низкой цене.

- На участие в проекте меня вдохновил научный руководитель Сергей Антонов, руководитель научно-инновационного учебного центра нашего университета. Я обратилась к нему как к человеку, который хорошо разбирается в линейных двигателях, а также живёт наукой и ответственно подходит к работе. Сейчас мне интересно понять, как проходят все этапы внедрения от идеи до создания устройства, - призналась Линара.

Финал пройдет в феврале 2023 года в Кемерово, где студентка СтГАУ представит первый образец своей разработки. Как отметил врио ректора вуза Владимир Ситников, проект хорошо проработан как с технической, так и с финансовой стороны.