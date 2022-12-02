В Ставрополе увеличат количество утренников для детей бойцов спецоперации

На совещании в правительстве Ставропольского края губернатор поручил увеличить вдвое количество новогодних праздников для детей, чьи родители находятся на специальной военной операции. Больше мероприятий станет для того, чтобы все дети смогли насладиться торжествами.

— Хочу напомнить, что в этом году приглашения на новогодние елки должны получить дети участников специальной военной операции. Для этого мы вдвое увеличиваем количество мероприятий и новогодних подарков, – сказал губернатор Ставропольского края.

В Пятигорске уже готовят списки детей военнослужащих, которые пойдут на губернаторскую елку. На мероприятие пригласят школьников 1-6 классов, участники собираются через школы города.

Также напомним, что в Ставрополе заработала почта Деда Мороза на проспекте Октябрьской революции, 10/12, в главпочтамте. Отправить письмо волшебнику можно до 31 декабря.