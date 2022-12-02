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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:57

Со Ставрополья в Афганистан впервые экспортировали сушеные бобовые

По сравнению с 2021 годом количество экспортированных товаров увеличилось в 68 раз
Данил Юрков

В Афганистан из Ставропольского края впервые были экспортированы сушеные бобовые овощи. По сравнению с 2021 годом совокупный объем экспорта в Афганистан из региона увеличился в 68 раз, сообщает пресс-служба минсельхоз Ставропольского края.

— Значительную долю в экспорте продукции агропромышленного комплекса в этом направлении занимает мука пшеничная или пшенично-ржаная, кондитерские изделия и шоколад, – пишет ведомство.

Экспорт агропродукции со Ставрополья ежегодно увеличивается и поставляется на международные рынки. На достигнутых результатах не планируют останавливаться.

Также ставропольские производители поставляют товары в Ставрополь на ярмарки выходного дня, три точки которых откроются в первые выходные зимы, 3 и 4 декабря. Покупателям предложат вежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочка, мясо и деликатесы, а также другие товары по доступным ценам.