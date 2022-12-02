Губернатор Ставрополья навестил в госпитале раненых бойцов спецоперации

В госпиталь на Ставрополье пришел губернатор, чтобы навестить раненых бойцов специальной военной операции, проходящих реабилитацию. Глава региона в своих социальных сетях рассказал, что важны условия прохождения лечения.

— Очень важно то, в каких условиях проходят лечение воины – в госпитале недавно проведен ремонт. Врачебные кабинеты, палаты свежие, светлые. Что немаловажно – с новыми мебелью и оборудованием, – написал губернатор Ставропольского края.

Губернатор спросил военнослужащих о том, какая помощь им необходима. У солдат есть вопросы, касающиеся помощи их близким в решении бытовых вопросов. Все просьбы были учтены и начнут решаться в ближайшее время.

Поддержка бойцов-участников специальной военной операции продолжается. Глава региона поблагодарил всех военнослужащих и пожелал скорейшего выздоровления.