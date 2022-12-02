В Железноводске сложилась критическая ситуация с обледенением

Фото: соцсети главы Железноводска

Настоящий «ледниковый период» можно наблюдать в Железноводске сегодня, 2 декабря. Там отмечается критическая ситуация с обледенением, которая, по словам главы города, в прошлом году привела к масштабному древопаду. На город опустился туман и высокая влажность, минусовая температура закрепляет корку льда на дорогах.

— Прошу жителей и гостей курорта соблюдать осторожность, ледяной налет осыпается с деревьев и может привести к травмам. Рекомендую на время воздержаться от прогулок по лесным дорожкам, – пишет глава Железноводска в своих официальных соцсетях.

Сейчас в Железноводске ветрено, деревья покрылись наледью, а дорога в Лермонтовский терренкур временно перекрыта из-за большого количества деревьев.

Когда уйдет непогода, неизвестно. Зато на первых зимних выходных ожидается снег и минусовая температура по всему региону. Температура воздуха упадет до -6 градусов. Ожидается сильный ветер.