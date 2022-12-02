Дети в Кисловодске собрали 253 тысячи рублей для бойцов СВО

В Кисловодске благотворительная ярмарка собрала 253 тысяч рублей, которые направят мобилизованным бойцам специальной военной операции. Для военнослужащих будет куплено все необходимое, чтобы они чувствовали себя комфортно. О марафоне благотворительности рассказал глава города.

— В рамках марафона благотворительная ярмарка в поддержку наших мобилизованных ребят и их семей в гимназии № 19 собрала 253 300 рублей. Спасибо ребятам за активное участие, – пишет глава Кисловодска в своих официальных соцсетях. Марафон благотворительности для помощи военнослужащим продолжается, чтобы обеспечить солдат припасами и вещами.

Также напомним, что губернатор Ставропольского края навестил в госпитале бойцов-участников специальной военной операции, который на данный момент проходят реабилитацию. Глава региона поблагодарил всех военнослужащих и пожелал скорейшего выздоровления.