В Ставрополе проверяют информацию об избиении таксистом пенсионерки

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Ранее в «Блокноте» появилась информация о таксисте, который избил 77-летнюю пассажирку, которая, как пишет издание, ехала в на обследование онкологии в диагностический центр 23 ноября.

Водитель припарковался возле другого подъезда, на машине не было опознавательных знаков. На полной скорости водитель «подлетел» на транспорте в пенсионерке с ее дочерью. Однако на вопрос женщины мужчина ответил оскорблениями и пытался прогнать пассажирок, которые и без того спешили на обследование.

После мужчина стал выталкивать женщин и даже ударил пенсионерку набалдашником. Пассажирки вышли из машины и стали искать частное такси, однако в больнице пострадавшей стало хуже. Медики зафиксировали побои и отправили на лечение.

Участковый, однако, отмахнулся, сообщив, что «водитель просто устал». Сам мужчина говорил, что просто высадил женщин и уехал.

На данный момент СУ СК России по Ставропольскому краю проводит проверку по данному факту. Если информация подтвердится, мужчине могут грозить большие проблемы.

— По данному факту организована проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.