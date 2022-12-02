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НовостиОбщество2 декабря 2022 11:34

На Ставрополье устранили большую часть перебоев электричества из-за ветра

В непогоду падали деревья и даже светофоры
Данил Юрков
На Ставрополье устранили большую часть перебоев электричества из-за ветра

На Ставрополье устранили большую часть перебоев электричества из-за ветра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штормовой ветер на Ставрополье стал причиной происшествий, в том числе из-за него случались перебои с электроэнергией. Боковой ветер даже переворачивал грузовые автомобили на трассах. Для устранения последствий только в Ставрополе задействовали 87 человек и 28 единиц техники.

На данный момент последствия практически устранены. Как сообщает начальник отдела топливно-энергетического комплекса и энергосбережения минпрома Ставропольского края Александр Безруков, перебои с электричеством решены.

— В настоящее время все заявки по аварийным отключениям электричества, связанные порывами ветра энергетиками отработаны. Электроснабжение потребителей Ставропольского края полностью восстановлено, – прокомментировал ситуацию Александр Безруков.

В течение нескольких дней на Ставрополье дул ветер с порывами 15-20 м/с. Спасатели реагировали на сообщения о происшествиях, происходящих у граждан.