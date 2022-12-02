В Дагестане загорелось 200 квадратных метров торгового центра

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

В 10:25 в Дагестане на телефон 112 поступило сообщение о пожаре трехэтажного торгового центра «Севилла» в городе Хасавюрт по улице Тотурбиева, 216. Пожарные выдвинулись на место, чтобы потушить возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана.

— По прибытии пожарного расчёта горением охвачена кровля здания. В 10:42 – пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 11:10 - ликвидация открытого горения, площадь пожара составила 200 квадратных метров, – пишет ведомство.

Для тушения пожара было задействовано четыре единицы техники. Пострадавших от возгорания нет. О восстановлении и повреждениях здания не сообщается.

Тем временем на Ставрополье устранили большую часть перебоев электричества из-за ветра. Из-за непогоды падали деревья и светофоры, а на трассе от ветра в 15-20 м/с переворачивало грузовые автомобили.