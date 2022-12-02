В Северной Осетии полицейские нашли потерявшуюся 77-летнюю пенсионерку

Фото: пресс-служба МВД по РСО-Алания

Полицейские Владикавказа нашли 77-летнюю Назират Остаеву, которая рано утром 28 ноября в халате и тапочках вышла из дома и пропала без вести. Пенсионерка, как сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания, страдает провалами в памяти и ушла в неизвестном направлении.

Сын пытался найти женщину, однако самостоятельно отыскать пропавшую мать у него не получилось. Тогда мужчина обратился к правоохранителям. Полицейские взялись за дело и дали информацию в республиканские СМИ.

В поисках участвовали и полицейские, и соседи, и неравнодушные граждане. Они обходили дворы, подъезды, скверы города, опрашивали прохожих

— В результате оперативных и слаженных действий сотрудников полиции, в течение дежурных суток пропавшая Назират Остаева была обнаружена на одной из улиц в подвальном помещении домовладении, – пишет ведомство.

У женщины обнаружили обморожение, поэтому срочно доставили в больницу. На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.