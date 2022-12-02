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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 12:23

На Ставрополье 90 жителей четырех домов живут в аварийных зданиях

Прокуратура направила иск о расселении людей и восстановлении их жилищных прав
Данил Юрков
В Изобильненском округе 90 граждан живут в четырех аварийных домах

В Изобильненском округе 90 граждан живут в четырех аварийных домах

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Изобильненском округе Ставрополья прокуратура добивается восстановления нарушенных жилищных прав граждан. Дело в том, что четыре дома муниципалитета признаны аварийными, однако там по-прежнему живут более 90 человек, и расселять в лучшие условия их не планировали.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о бездействии администрации, а также о том, что после решения суда за 12 месяцев требуется принять меры по расселению граждан в более хорошие условия, чтобы разобраться с аварийным домом.

— В июне текущего года Изобильненский районный суд в удовлетворении исковых требований прокурора отказал. В этой связи решение суда первой инстанции было обжаловано надзорным ведомством в апелляционном порядке, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Апелляция в краевом суде Ставропольского края принесла плоды: иск приняли в полном объеме. За расселением граждан из аварийных домов следит прокуратура.