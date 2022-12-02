В Пятигорске 30-летняя женщина задушила спящего сожителя

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В городе Пятигорске на Ставрополье 30-летняя женщина подозревается в убийстве 37-летнего сожителя. По данным следствия, ночью с 27 на 28 ноября 2022 года в частном доме города двое распивали алкоголь.

Мужчина заснул, а его сильно пьяная сожительница задушила его. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Подозреваемую задержали и посадили под стражу.

— По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Также в Ставрополе проверяют информацию о таксисте, избившем 77-летнюю пенсионерку. Женщина вместе с дочерью вызвала такси на обследование онкологии в диагностический центр. Мужчине грозят проблемы, если информация подтвердится.