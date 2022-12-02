На Ставрополье 29-летний мужчина пытался сбыть 83 свертка с наркотиками

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Буденновском округе Ставрополья сотрудники полиции узнали, что 29-летний гражданин пытался сбыть крупную партию наркотиков. Информация подтвердилась, когда правоохранители остановили мужчину: у него нашли 83 свертка с порошком и один с растительным веществом.

— По заключению экспертизы изъятое является наркотическими средствами мефедроном и марихуаной, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчина объяснил, что купил наркотики в интернете и хотел сбыть вещества путем «закладок» – расфасовал купленное на мелкие дозы и планировал преступление. Только вот об этом прознали и задержали злоумышленника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. На данный момент злоумышленник находится под стражей. Его судьба решится после расследования дела и суда.